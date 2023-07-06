Духоте конец: как сделать увлажнитель воздуха из подручных средств

Самодельный увлажнитель намного дешевле магазинных

Помочь справится с невыносимой летней духотой может увлажнитель воздуха. Он хоть и не снижает температуру воздуха, но способен защитить организм от перегрева.

О том, как сделать увлажнитель воздуха своими руками рассказывает "Телеграф".

Для самодельного увлажнителя понадобится небольшой набор подручных средств, которые можно найти у себя дома или приобрести за небольшую сумму в магазине:

пластиковый бутыль (объем выбираете семи);

вентилятор для компьютера (кулер);

скотч;

нож или ножницы.

Как сделать увлажнитель воздуха

Срежьте с бутыли ножом горлышко и проделайте в верхней части отверстия;

Вентилятор закрепите скотчем на месте отрезанного горлышка;

Залейте воду, чтобы ее уровень был ниже проделанных отверстий;

Устройство готово.

Для работы подключите вентилятор в сеть.

Напомним, ранее мы писали о народных средствах, чтобы меньше потеть летом.

Также мы сообщали о том, как не зажариться в автомобиле летом без кондиционера.