Духоте конец: как сделать увлажнитель воздуха из подручных средств
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Самодельный увлажнитель намного дешевле магазинных
Помочь справится с невыносимой летней духотой может увлажнитель воздуха. Он хоть и не снижает температуру воздуха, но способен защитить организм от перегрева.
О том, как сделать увлажнитель воздуха своими руками рассказывает "Телеграф".
Для самодельного увлажнителя понадобится небольшой набор подручных средств, которые можно найти у себя дома или приобрести за небольшую сумму в магазине:
- пластиковый бутыль (объем выбираете семи);
- вентилятор для компьютера (кулер);
- скотч;
- нож или ножницы.
Как сделать увлажнитель воздуха
- Срежьте с бутыли ножом горлышко и проделайте в верхней части отверстия;
- Вентилятор закрепите скотчем на месте отрезанного горлышка;
- Залейте воду, чтобы ее уровень был ниже проделанных отверстий;
- Устройство готово.
Для работы подключите вентилятор в сеть.
Напомним, ранее мы писали о народных средствах, чтобы меньше потеть летом.
Также мы сообщали о том, как не зажариться в автомобиле летом без кондиционера.