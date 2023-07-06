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Духоте конец: как сделать увлажнитель воздуха из подручных средств

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Автор
Духоте конец: как сделать увлажнитель воздуха из подручных средств Новость обновлена 06 июля 2023, 18:24

Самодельный увлажнитель намного дешевле магазинных

Помочь справится с невыносимой летней духотой может увлажнитель воздуха. Он хоть и не снижает температуру воздуха, но способен защитить организм от перегрева.

О том, как сделать увлажнитель воздуха своими руками рассказывает "Телеграф".

Для самодельного увлажнителя понадобится небольшой набор подручных средств, которые можно найти у себя дома или приобрести за небольшую сумму в магазине:

  • пластиковый бутыль (объем выбираете семи);
  • вентилятор для компьютера (кулер);
  • скотч;
  • нож или ножницы.

Как сделать увлажнитель воздуха

  • Срежьте с бутыли ножом горлышко и проделайте в верхней части отверстия;
  • Вентилятор закрепите скотчем на месте отрезанного горлышка;
  • Залейте воду, чтобы ее уровень был ниже проделанных отверстий;
  • Устройство готово.

Для работы подключите вентилятор в сеть.

Напомним, ранее мы писали о народных средствах, чтобы меньше потеть летом.

Также мы сообщали о том, как не зажариться в автомобиле летом без кондиционера.

Теги:
#Советы #Лето #Увлажнитель воздуха #Лайфхак