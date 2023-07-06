Духоті кінець: як зробити зволожувач повітря з підручних засобів

Саморобний зволожувач набагато дешевше магазинних

Допомогти впоратися з нестерпною літньою задухою може зволожувач повітря. Він хоч і не знижує температури повітря, але здатний захистити організм від перегріву.

Про те, як зробити зволожувач повітря своїми руками розповідає "Телеграф".

Для саморобного зволожувача знадобиться невеликий набір підручних засобів, які можна знайти вдома або придбати за невелику суму в магазині:

пластиковий бутиль (об’єм вибираєте семи);

вентилятор для комп’ютера (кулер);

скотч;

ніж або ножиці.

Як зробити зволожувач повітря

Зріжте з пляшки ножем шийку і проробіть у верхній частині отвору;

Вентилятор закріпіть скотчем на місці відрізаної шийки;

Залийте воду, щоб її рівень був нижчим за виконані отвори;

Пристрій готовий.

Для роботи під'єднайте вентилятор до мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про народні засоби, щоб менше потіти влітку.

Також ми повідомляли про те, як не засмажитись в автомобілі влітку без кондиціонера.