У кого День ангела 20 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 20 июля, в 2023 году отмечается Международный день Луны, Международный день шахмат, Международный день торта, Всемирный день прыжка, День дневного сна. Кроме того, носители девяти имен празднуют в этот день свои Дни ангела.

Мужские именины 20 июля

Акакий, — имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла". 20 июля чтится преподобный Акакий Синайский.

Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной". 20 июля почитается мученик Герман Диррахийский.

Лукьян, — это латинское имя, которое переводится "сын Луки", "тот, что принадлежит Луке". 20 июля чтится мученик Лукиан Диррахийский.

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий". 20 июля почитается священномученик Евстафий.

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой".

Сергей, — это латинское имя, которое переводится как "слуга Бога", "высокий", "знатный".

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец". 20 июля почитается преподобный Фома Малеин.

Женские именины 20 июля

Евдокия, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "благославная", "любовь", "благоволение".

Ефросинья, — это греческое имя, которое буквально переводится как "радостная", "благомыслящая". 20 июля почитается преподобная Евфросиния (в миру Евдокия) Московская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, для чего в хозяйстве может пригодиться вода, остающаяся после варки макарон.