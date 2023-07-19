У кого День ангела 20 липня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 20 липня, у 2023 році відзначається Міжнародний день Місяця, Міжнародний день шахів, Міжнародний день торта, Всесвітній день стрибка, День денного сну. Окрім того, носії дев’яти імен святкують у цей день свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 20 липня

Акакій, — ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "лагідний", "непоганий", "той, що не чинить зла". 20 липня вшановується преподобний Акакій Синайський.

Герман, — ім’я латинського походження, що означає "єдиноутробний", "близький", "рідний". 20 липня вшановується мученик Герман Діррахійський.

Лук’ян, — це латинське ім’я, яке перекладається "син Луки", "той, що належить Луці". 20 липня вшановується мученик Лукіан Діррахійський.

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що стоїть твердо". 20 липня вшановується священномученик Євстафій.

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий".

Сергій — це латинське ім’я, яке перекладається як "слуга Бога", "високий", "знатний".

Фома, — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк". 20 липня вшановується преподобний Хома Малеїн.

Жіночі іменини 20 липня

Євдокія, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "благославна", "любов", "благовоління".

Єфросинья, — це грецьке ім’я, яке буквально перекладається як "радісна", "благодумна". 20 липня вшановується преподобна Євфросинія (Євдокія) Московська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, для чого в господарстві може стати в нагоді вода, що залишається після варіння макаронів.