Не виливайте воду після варіння макаронів: економія, яка змінить смак страв

Цю воду можна використовувати для інших страв

Що може бути простіше, ніж зварити макарони? 10 хвилин, і вечеря готова. Головне, не злити в раковину воду з каструлі, адже це справді дуже корисний продукт.

Більшість кулінарів просто виливають цю воду, вважаючи її непотрібною. І дарма — вона може стати в пригоді. Річ у тому, що макаронна вода містить сіль та крохмаль. На що це може вплинути, розкажемо з Рixelinform.

Для чого потрібна вода після варіння макаронів

Після приготування пасти не поспішайте відкидати її на друшляк, розташований над мийкою. Розмістіть пристрій над якоюсь ємністю, щоб вода стекла туди.

До рідини потрібно додати соус, який ви плануєте використовувати для гарніру. Це може бути томатна, сирна або будь-яка інша рідка заправка. Макаронна вода допоможе зробити її густішою та смачнішою.

Рідину після варіння макаронів можна також використовувати при подальшому їх приготуванні. Якщо плануєте відправити макарони на сковороду разом з іншими інгредієнтами (наприклад, для приготування пасти карбонари), трохи води, що залишилася, можна налити прямо в майбутню страву та добре перемішати масу. В результаті вийде неймовірно апетитна паста.

До речі, макарони можна варити не лише на воді. Замініть воду на секретний інгредієнт і отримайте ресторанну страву.