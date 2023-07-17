Не выливайте воду после варки макарон: экономия, которая изменит вкус блюд

Эту воду можно использовать для других блюд

Что может быть проще, чем сварить макароны? 10 минут, и ужин готов. Главное, не слить в раковину воду из кастрюли, ведь это действительно очень полезный продукт.

Большинство кулинаров просто выливают эту воду, считая ее ненужной. И зря – она может пригодиться. Дело в том, что макаронная вода содержит соль и крахмал. На что это может повлиять, расскажем с Рixelinform.

Для чего нужна вода после варки макарон

После приготовления пасты не спешите отбрасывать ее на дуршлаг, расположенный над мойкой. Разместите устройство над какой-то емкостью, чтобы вода стекла туда.

В жидкость нужно добавить соус, который вы планируете использовать для гарнира. Это может быть томатная, сырная или любая другая жидкая заправка. Макаронная вода поможет сделать ее более густой и вкусной.

Жидкость после варки макарон можно также использовать при дальнейшем их приготовлении. Если планируете отправить макароны на сковороду вместе с другими ингредиентами (например, для приготовления пасты карбонары), немного оставшейся воды можно налить прямо в будущее блюдо и хорошо перемешать массу. В результате получится невероятно аппетитная паста.

Кстати, макароны можно варить не только на воде. Замените воду на секретный ингредиент — и получите ресторанное блюдо.