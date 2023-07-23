День Антония Громоносца: что нужно сделать 23 июля, чтобы горести исчезли навсегда
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Значительная часть народных традиций связана с водой
В воскресенье, 23 июля, православные христиане отмечают день памяти преподобного Антония Печерского, который основал Киево-Печерскую лавру — один из самых больших христианских центров современной Украины.
В народном календаре святой известен как Антоний Громоносец или Рясочник из-за того, что в конце июля часто бывают грозы, и водоемы покрываются густой ряской. Это растение, которое наши предки использовали в сельском хозяйстве как корм для животных, а также в народной медицине – как средство, которое успокаивает и помогает заснуть.
Считалось, что вода и все, что с ней связано, обладает в этот день особыми силами. После обряда омовения обязательно надевали чистую одежду. В старину верили, что этот ритуал обеспечивает защиту от болезней на протяжении целого года.
Что нельзя делать 23 июля
- Проливать воду, иначе будет совершена ошибка, которая может негативно повлиять на личные и деловые отношения.
- Плевать в воду — чревато проблемами со здоровьем.
- Рассказывать о своих радостях и удачах возле водоема — их волна на дно унесет. Зато можно поделиться своими неприятностями и горестями — они бесследно исчезнут в водной пучине.
- Ходить в грязных вещах и немытым — можно навлечь на себя болезнь.
Напомним, что с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.
К слову, во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.