Укр

День Антония Громоносца: что нужно сделать 23 июля, чтобы горести исчезли навсегда

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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23 июля часто бывают грозы
23 июля часто бывают грозы. Фото Freepik

Значительная часть народных традиций связана с водой

В воскресенье, 23 июля, православные христиане отмечают день памяти преподобного Антония Печерского, который основал Киево-Печерскую лавру — один из самых больших христианских центров современной Украины.

В народном календаре святой известен как Антоний Громоносец или Рясочник из-за того, что в конце июля часто бывают грозы, и водоемы покрываются густой ряской. Это растение, которое наши предки использовали в сельском хозяйстве как корм для животных, а также в народной медицине – как средство, которое успокаивает и помогает заснуть.

Считалось, что вода и все, что с ней связано, обладает в этот день особыми силами. После обряда омовения обязательно надевали чистую одежду. В старину верили, что этот ритуал обеспечивает защиту от болезней на протяжении целого года.

Что нельзя делать 23 июля

  • Проливать воду, иначе будет совершена ошибка, которая может негативно повлиять на личные и деловые отношения.
  • Плевать в воду — чревато проблемами со здоровьем.
  • Рассказывать о своих радостях и удачах возле водоема — их волна на дно унесет. Зато можно поделиться своими неприятностями и горестями — они бесследно исчезнут в водной пучине.
  • Ходить в грязных вещах и немытым — можно навлечь на себя болезнь.

Напомним, что с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.

К слову, во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.

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#Традиции #Праздники #Запреты