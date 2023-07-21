В Украину идет похолодание: синоптик дала прогноз на следующую неделю

Дневные и ночные температуры будут колебаться в пределах 20 градусов, говорят в Гидрометцентре.

На экваторе лета на Украину традиционно пришли высокие температуры и грозовые дожди. Однако уже в эти выходные метеорологическая ситуация несколько изменится: в страну зайдет прохладный воздух, а осадков станет значительно больше. Впрочем, такое положение дел будет продолжаться недолго: атмосферный фронт быстро пройдет, и в Украину вернется жара.

Какую же погоду ждать в ближайшие дни, выяснял "Телеграф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 22 июля, почти по всей территории страны пройдут дожди. Сухо будет только в Крыму и Донецкой и Луганской областях.

В этот день упадут и показатели температуры воздуха.

"На следующей неделе нестабильная погода будет продолжаться. Ощутимые перепады будут приходиться на выходные. В субботу, 22 июля, ожидается прохождение атмосферного фронта, соответственно будет снижение температуры: днем до 22-25 градусов тепла. Лишь на юге страны будет оставаться 28-33 градуса", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В воскресенье, 23 июля, на западе, севере и в центре дождей не ожидается.

"Это связано с тем, что в дальнейшем фронт пройдет в восточном направлении, и уже 23-24 июля будет преобладать погода без осадков. Лишь на юге и востоке кратковременные грозовые дожди", — добавила синоптик.

Температура воздуха днем составит от 25 до 29 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут 13-15 градусов с отметкой "плюс" на западе, севере и в центре, а на юге и востоке — около 20 градусов тепла.

В понедельник, 24 июля, осадки покинут территорию Украины, хотя небо все же будет покрыто облаками. Вырастет и температура воздуха: днем на востоке, севере и в центре синоптики прогнозируют от 26 до 28 градусов выше нуля, а ночью в этих регионах от 14 до 17 градусов тепла.

На западе и юге будет жарче: днем от 30 до 33 градусов выше нуля, а в ночное время суток около 20 градусов тепла.

"Вообще, ночные температуры всю неделю ожидаются стабильные: 12-17 градусов тепла, а на юге 18-23 градуса. Днем в большинстве регионов 24-29 градусов с отметкой "плюс", а на юге 29-34 градуса", — пояснила Наталья Птуха.

Во вторник, 25 июля, в Украину снова вернутся грозовые дожди.

"25-26 июля, преимущественно в дневные часы, снова ожидаются кратковременные дожди в большинстве регионов страны. На юго-востоке ожидается меньше осадков в эти дни", — добавила синоптик.

Однако даже несмотря на осадки, дожди не принесут прохлады, так что температурная картина останется неизменной.

На экваторе рабочей недели — в среду, 26 июля, дожди продолжат заливать запад, север и центр страны. На юго-востоке погода будет облачная, но осадков синоптики не прогнозируют.

"Будет определенное повышение температуры, но не стремительное, не до аномальных показателей. Разве что на юге традиционно температура воздуха в дневные часы будет выше 30 градусов: 28-33 градуса тепла, а после того, как пройдут атмосферные фронты, следует ожидать на юге до +35 градусов", — подчеркивает Птуха.

Под занавес рабочей недели погода "исправится".

"С 27 июля ожидается преимущественно погода без осадков. Правда, 30 июля на Правобережье ожидаются кратковременные дожди, ведь пройдет очередной атмосферный фронт", — резюмировала Наталья Птуха.