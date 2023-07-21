В Україну йде похолодання: синоптик дала прогноз на наступний тиждень

Денні і нічні температури коливатимуться в межах 20 градусів, кажуть в Гідрометцентрі.

На екваторі літа в Україну традиційно прийшли високі температури та грозові дощі. Однак вже цими вихідними метеорологічна ситуація дещо зміниться: в країну зайде прохолодне повітря, а опадів стане значно більше. Втім, такий стан справ триватиме недовго: атмосферний фронт швидко мине, і в Україну повернеться спека.

Якої ж погоди чекати у найближчі дні, з’ясовував "Телеграф".

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 22 липня, майже по всій території країни пройдуть грозові дощі. Сухо буде лише в Криму та в Донецькій і Луганській областях.

Цього дня впадуть і показники температури повітря.

"Наступного тижня мінлива погода триватиме. Відчутні перепади припадатимуть на вихідні. В суботу, 22 липня, очікується проходження атмосферного фронту, відповідно буде зниження температури: вдень до 22-25 градусів тепла. Лише на півдні країни залишатиметься 28-33 градуси", — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

У неділю, 23 липня, на заході, півночі та в центрі дощів не передбачається.

"Це пов’язано з тим, що надалі фронт пройде у східному напрямку, і вже 23-24 липня переважатиме погода без опадів. Лише на півдні та сході короткочасні грозові дощі", — додала синоптик.

Температура повітря вдень становитиме від 25 до 29 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15 градусів з позначкою "плюс" на заході, півночі та в центрі, а на півдні та сході — близько 20 градусів тепла.

У понеділок, 24 липня, опади полишать територію України, хоча небо все ж таки буде вкрите хмарами. Зросте і температура повітря: вдень на сході, півночі та в центрі синоптики прогнозують від 26 до 28 градусів вище нуля, а вночі в цих регіонах від 14 до 17 градусів тепла.

На заході та півдні буде гарячіше: вдень від 30 до 33 градусів вище нуля, а в нічну пору доби близько 20 градусів тепла.

"Взагалі нічні температури весь тиждень очікуються стабільні: 12-17 градусів тепла, а на півдні 18-23 градуси. Вдень у більшості регіонів 24-29 градусів з позначкою "плюс", а на півдні 29-34 градуси", — пояснила Наталія Птуха.

У вівторок, 25 липня, в Україну знову повернуться грозові дощі.

"25-26 липня, переважно в денні години, знову очікуються короткочасні дощі в багатьох регіонах країни. На південному сході очікується менше опадів у ці дні", — додала синоптик.

Однак навіть попри опади, дощі не принесуть прохолоди, тож температурна картина залишиться незмінною.

На екваторі робочого тижня — у середу, 26 липня, дощі продовжать заливати захід, північ і центр країни. На південному сході погода буде хмарною, але опадів синоптики не прогнозують.

"Буде певне підвищення температури, але не стрімке, не до аномальних показників. Хіба що на півдні традиційно температура повітря у денні години буде вищою від 30 градусів: 28-33 градуси тепла, а після того, як пройдуть атмосферні фронти, слід очікувати на півдні до +35 градусів", — підкреслює Птуха.

Під завісу робочого тижня погода "виправиться".

"З 27 липня очікується переважно погода без опадів. Щоправда, 30 липня на Правобережжі очікуються короткочасні дощі, адже пройде черговий атмосферний фронт", — резюмувала Наталія Птуха.