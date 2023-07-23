День Антонія Громоносця: що потрібно зробити 23 липня, щоб прикрощі зникли назавжди

Значна частина народних традицій пов’язана з водою

У неділю, 23 липня, православні християни відзначають день пам’яті преподобного Антонія Печерського, який заснував Києво-Печерську лавру – один із найбільших християнських центрів сучасної України.

У народному календарі святий відомий як Антоній Громоносець або Рясочник через те, що наприкінці липня часто бувають грози, і водоймища покриваються густою ряскою. Це рослина, яку наші пращури використовували у сільському господарстві як корм для тварин, а також у народній медицині – як засіб, що заспокоює та допомагає заснути.

Вважалося, що вода і все, що з нею пов’язане, має у цей день особливі сили. Після обряду омивання обов’язково одягали чистий одяг. За старих часів вірили, що цей ритуал забезпечує захист від хвороб протягом цілого року.

Що не можна робити 23 липня

Проливати воду, інакше буде зроблено помилку, яка може негативно вплинути на особисті та ділові стосунки.

Плювати у воду — загрожує проблемами зі здоров’ям.

Розповідати про свої радощі та удачі біля водойми — їх хвиля на дно забере. Зате можна поділитися своїми неприємностями та прикростями — вони безвісти зникнуть у водній безодні.

Ходити у брудних речах і немитим — можна накликати на себе хворобу.

Нагадаємо, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

До речі, у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.