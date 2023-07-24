День святой Ольги Страдницы: как провести 24 июля, чтобы все было благополучно

Не ссорьтесь и избегайте грубости, чтобы не испортить свою судьбу

В понедельник, 24 июля 2023 года, в православной церкви отмечается праздник памяти святой равноапостольной княгини Ольги, которая была супругой киевского князя Игоря. В народном календаре этот день называется Ольга Страдница, или Сеногнойка.

Праздник получил имя "Страдница" из-за того, что в это время в старину активно проводились полевые работы, связанные со сбором урожая зерновых культур, особенно пшеницы, которую считали основным продуктом. Наши предки говорили: "Хлеб всему голова". Они знали из опыта, что если не работать усердно во время Страдницы, можно остаться без еды на протяжении всего года. Второе название этого праздника — "Сеногнойка" — связано с тем, что обычно в это время идут дожди, совпадающие с сезоном сенокоса.

В этот день все, что связано с растениями, считается благоприятным. Можно без опасений пересаживать уличные цветы, удобрять и пропалывать овощные грядки – всё принесет пользу и удачу. Однако 24 июля наши предки оставляли комнатные растения без внимания, чтобы не разгневать домового.

Что нельзя делать 24 июля

Ругаться — ссоры негативно отразятся на будущем и судьбе конфликтующих.

Убирать, стирать и гладить — 24 июля у домового день отдыха. Он может сильно разозлиться на того, кто нарушит его покой.

Заниматься планированием свадьбы — может не состояться.

Ходить в сауну и баню — можно обжечься кипятком, уронить что-то тяжелое или же пораниться.

Напомним, что с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.

К слову, во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.