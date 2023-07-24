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День святой Ольги Страдницы: как провести 24 июля, чтобы все было благополучно

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
24 июля верующие отмечают день памяти святой княгини Ольги, супруги киевского князя Игоря
24 июля верующие отмечают день памяти святой княгини Ольги, супруги киевского князя Игоря. Фото Freepik

Не ссорьтесь и избегайте грубости, чтобы не испортить свою судьбу

В понедельник, 24 июля 2023 года, в православной церкви отмечается праздник памяти святой равноапостольной княгини Ольги, которая была супругой киевского князя Игоря. В народном календаре этот день называется Ольга Страдница, или Сеногнойка.

Праздник получил имя "Страдница" из-за того, что в это время в старину активно проводились полевые работы, связанные со сбором урожая зерновых культур, особенно пшеницы, которую считали основным продуктом. Наши предки говорили: "Хлеб всему голова". Они знали из опыта, что если не работать усердно во время Страдницы, можно остаться без еды на протяжении всего года. Второе название этого праздника — "Сеногнойка" — связано с тем, что обычно в это время идут дожди, совпадающие с сезоном сенокоса.

В этот день все, что связано с растениями, считается благоприятным. Можно без опасений пересаживать уличные цветы, удобрять и пропалывать овощные грядки – всё принесет пользу и удачу. Однако 24 июля наши предки оставляли комнатные растения без внимания, чтобы не разгневать домового.

Что нельзя делать 24 июля

  • Ругаться — ссоры негативно отразятся на будущем и судьбе конфликтующих.
  • Убирать, стирать и гладить — 24 июля у домового день отдыха. Он может сильно разозлиться на того, кто нарушит его покой.
  • Заниматься планированием свадьбы — может не состояться.
  • Ходить в сауну и баню — можно обжечься кипятком, уронить что-то тяжелое или же пораниться.

Напомним, что с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.

К слову, во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.

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#Традиции #Праздники #Запреты #День Ольги #День святой Ольги