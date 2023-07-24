День святої Ольги Страдниці: як провести 24 липня, щоб усе було благополучно

Не сваріться та уникайте грубості, щоб не зіпсувати свою долю

У понеділок, 24 липня 2023 року, у православній церкві відзначають свято пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги, яка була дружиною київського князя Ігоря. У народному календарі цей день називали Ольга Страдниця, або Сіногнійка.

Свято отримало ім’я "Страдниця" через те, що в цей час за старих часів активно проводилися польові роботи, пов’язані зі збиранням врожаю зернових культур, особливо пшениці, яку вважали основним продуктом. Наші пращури говорили: "Хліб усьому голова". Вони знали з досвіду, що якщо не працювати старанно під час Страдниці, можна залишитись без їжі протягом усього року. Друга назва цього свята — "Сіногнійка" — пов’язана з тим, що зазвичай у цей час йдуть дощі, що збігаються із сезоном сінокосу.

У цей день все, що пов’язане із рослинами, вважається сприятливим. Можна без побоювань пересаджувати вуличні квіти, удобрювати та прополювати овочеві грядки – все принесе користь та удачу. Однак 24 липня наші пращури залишали кімнатні рослини без уваги, щоб не розгнівати домового.

Що не можна робити 24 липня

Лаятися — сварки негативно вплинуть на майбутнє і долю тих, хто конфліктує.

Прибирати, прати та гладити — 24 липня у домового день відпочинку. Він може сильно розізлитись на того, хто порушить його спокій.

Займатися плануванням весілля — може не відбутися.

Ходити в сауну і лазню — можна обпектися окропом, впустити щось важке або поранитися.

Нагадаємо, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

До речі, у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.