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День святої Ольги Страдниці: як провести 24 липня, щоб усе було благополучно

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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24 липня віряни відзначають день пам’яті святої княгині Ольги, дружини київського князя Ігоря
24 липня віряни відзначають день пам’яті святої княгині Ольги, дружини київського князя Ігоря. Фото Freepik

Не сваріться та уникайте грубості, щоб не зіпсувати свою долю

У понеділок, 24 липня 2023 року, у православній церкві відзначають свято пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги, яка була дружиною київського князя Ігоря. У народному календарі цей день називали Ольга Страдниця, або Сіногнійка.

Свято отримало ім’я "Страдниця" через те, що в цей час за старих часів активно проводилися польові роботи, пов’язані зі збиранням врожаю зернових культур, особливо пшениці, яку вважали основним продуктом. Наші пращури говорили: "Хліб усьому голова". Вони знали з досвіду, що якщо не працювати старанно під час Страдниці, можна залишитись без їжі протягом усього року. Друга назва цього свята — "Сіногнійка" — пов’язана з тим, що зазвичай у цей час йдуть дощі, що збігаються із сезоном сінокосу.

У цей день все, що пов’язане із рослинами, вважається сприятливим. Можна без побоювань пересаджувати вуличні квіти, удобрювати та прополювати овочеві грядки – все принесе користь та удачу. Однак 24 липня наші пращури залишали кімнатні рослини без уваги, щоб не розгнівати домового.

Що не можна робити 24 липня

  • Лаятися — сварки негативно вплинуть на майбутнє і долю тих, хто конфліктує.
  • Прибирати, прати та гладити — 24 липня у домового день відпочинку. Він може сильно розізлитись на того, хто порушить його спокій.
  • Займатися плануванням весілля — може не відбутися.
  • Ходити в сауну і лазню — можна обпектися окропом, впустити щось важке або поранитися.

Нагадаємо, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

До речі, у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.

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#Традиції #Свята #Заборони #День Ольги #День святої Ольги