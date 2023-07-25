Что нужно сделать с огурцами в июле, чтобы получить щедрый урожай: уловки опытных дачников

Если поливать огурцы правильно, культура засыплет плодами

В июле многие дачники сталкиваются с проблемой: огурцы перестают плодоносить. Однако полезные удобрения и регулярный полив изменят ситуацию.

Чтобы получить роскошный урожай огурцов, важно вносить подкормки в июле и не забывать о водном балансе. Об этом пишет Ukr.media.

Защита от жары

Высокая температура может негативно отразиться на развитии культуры и даже привести к ожогам на листьях. Опытные дачники рекомендуют накрывать грядки с огурцами тонким агроспаном (укрывной материал, часто используемый в агросекторе).

Подкормка огурцов в июле

Во второй половине лета огурцы сталкиваются с дефицитом азота. Поэтому стоит подкормить растение азотными удобрениями. Для этого в 20 л воды разведите 2 ст. ложки азота. Полученным раствором поливайте огурцы, лейте жидкость под корень.

Полив огурцов

Опытные огородники советуют поливать огурцы теплой водой. Если на улице сохраняется жара, то полив выполняют через день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая самодельная подкормка увеличит плодоношение огурцов. А еще мы писали о способах борьбы с пожелтением листьев у огурцов, помидоров и перцев.