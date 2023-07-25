Що потрібно зробити з огірками в липні, щоб отримати щедрий урожай: хитрощі досвідчених дачників

Якщо поливати огірки правильно, культура засипле плодами

У липні багато дачників стикаються з проблемою: огірки перестають плодоносити. Однак корисні добрива та регулярний полив змінять ситуацію.

Щоб отримати розкішний урожай огірків, важливо вносити підживлення у липні та не забувати про водний баланс. Про це пише Ukr.media.

Захист від спеки

Висока температура може негативно вплинути на розвиток культури і навіть призвести до опіків на листі. Досвідчені дачники рекомендують накривати грядки з огірками тонким агроспаном (покривний матеріал, який часто використовується в агросекторі).

Підживлення огірків у липні

У другій половині літа огірки стикаються із дефіцитом азоту. Тому варто підгодувати рослину азотними добривами. Для цього у 20 л води розведіть 2 ст. ложки азоту. Отриманим розчином поливайте огірки, лийте рідину під корінь.

Полив огірків

Досвідчені городники радять поливати огірки теплою водою. Якщо надворі зберігається спека, то полив виконують через день.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке саморобне підживлення збільшить плодоношення огірків. А ще ми писали про способи боротьби з пожовтінням листя в огірків, помідорів та перців.