Именины 28 июля 2023: у кого День ангела в пятницу

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 28 июля, в 2023 году отмечается День крещения Киевской Руси — Украины, День украинской государственности, День системного администратора, Всемирный день борьбы с гепатитом, День памяти равноапостольного великого князя Владимира, Всемирный день охраны природы. Кроме того, в этот день также празднуют День ангела носители шести имен.

Мужские именины 28 июля

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "царь" или "царский".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром". 28 июля почитаются великий князь равноапостольный Владимир (в крещении Василий), а также князь Владимир Ржевский.

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир, и переводится оно как "владей и слався".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Женские именины 28 июля

Агриппина, — это редкое имя имеет древнеримское происхождение и может значить "из рода Агриппы" или "дикая лошадь". 28 июля церковью чтится Агриппина Ржевская.

Матрена, — это имя латинского происхождения, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи". 28 июля почитается преподобная Матрона Хиосская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про ловкий трюк, как легко и быстро отстирать носки от любых пятен.