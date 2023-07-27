Іменини 28 липня 2023: у кого День ангела в п’ятницю

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 28 липня, у 2023 році відзначають День хрещення Київської Русі — України, День української державності, День системного адміністратора, Всесвітній день боротьби з гепатитом, День пам’яті рівноапостольного великого князя Володимира, Всесвітній день охорони природи. Окрім того, цього дня також святкують День ангела носії шести імен.

Чоловічі іменини 28 липня

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "цар" або "царський".

Володимир, — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом". 28 липня вшановуються великий князь рівноапостольний Володимир (у хрещенні Василь), а також князь Володимир Ржевський.

Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир, і значить це ім'я "володарюй і слався".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Жіночі іменини 28 липня

Агрипіна, — це рідкісне ім’я має давньоримське походження і може означати "з роду Агриппи" або "дикий кінь". 28 липня церквою вшановується Агрипіна Ржевська.

Мотрона, — це ім’я латинського походження, яке означає "матінка", "пані", "мати сім’ї". 28 липня вшановується преподобна Матрона Хіоська.

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