У кого День ангела 31 июля: все именины

Наверное, у каждого найдется знакомый именинник

В понедельник, 31 июля, в 2023 году отмечается День рождения Гарри Поттера, День африканской женщины, Международный день спасателя, День необычных музыкальных инструментов. Также в этот день носители восьми имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 31 июля

Афанасий (Опанас), — в переводе с древнегреческого значит "бессмертный". 31 июля чтится великомученик Афанасий.

Эмиль, Емельян, — это две формы одного имени, которое значит "соперник" или "льстивый". 31 июля чтится мученик Емилиан Доростольский.

Иван, Ян, — принято считать, что это две формы одного древнего еврейского имени, которое значит "помилованный Богом". 31 июля церковью почитается многострадальный Иоанн Печерский и митрополит Халкидонский, исповедник Иоанн.

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная". 31 июля чтится преподобномученик Косма Грузинский.

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 31 июля почитаются Леонтий Устюжский и Леонтий Кариховский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 31 июля чтится патриарх Константинопольский Стефан Амасийский.

Женские именины 31 июля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" также называл самые распространенные ошибки при приготовлении шашлыка, — их стоит знать, если не хотите испортить блюдо.