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У кого День ангела 31 липня: усі іменини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 31 липня
Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 31 липня. Фото telegraf.com.ua

Напевно, у кожного знайдеться знайомий іменинник

У понеділок, 31 липня, у 2023 році відзначається День народження Гаррі Поттера, День африканської жінки, Міжнародний день рятувальника, День незвичайних музичних інструментів. Також в цей день носії восьми імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 31 липня

Опанас (Афанасій), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний". 31 липня вшановується великомученик Афанасій.

Еміль, Омелян, — це дві форми одного імені, яке означає "суперник" або "улесливий". 31 липня вшановується мученик Еміліан Доростольський.

Іван, Ян, — прийнято вважати, що це дві форми одного древнього єврейського імені, яке означає "помилований Богом". 31 липня церквою шанується багатостраждальний Іоан Печерський та митрополит Халкідонський, сповідник Іоан.

Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "світ", "всесвіт". 31 липня вшановується преподобномученик Косма Грузинський.

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 31 липня шануються Леонтій Устюзький та Леонтій Кариховський.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 31 липня вшановується патріарх Константинопольський Стефан Амасійський.

Жіночі іменини 31 липня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також називав найпоширеніші помилки при приготуванні шашлику, — їх варто знати, якщо не хочете зіпсувати страву.

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#День ангела #Іменини #31 липня