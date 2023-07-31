Чем подкормить яблони и груши в августе, чтобы росли еще быстрее

Период плодоношения у них заканчивается к исходу лета

Люди, которые имеют опыт в садоводстве, настаивают на том, чтобы в августе проводить обязательную подкормку плодовых деревьев. Это особенно важно для сортов яблонь и груш, которые перестают плодоносить к концу лета.

Подкармливание садовых деревьев летних, осенних и зимних сортов в конце лета выполняется с целью обеспечить им необходимые питательные вещества и энергию для роста, развития и формирования будущих плодов, пишет sadogorod.

Осенние и зимние сорта

К в конце лета происходит активное созревание плодов. Те деревья, с которых уже собрали урожай, нуждаются в дополнительном питании. После сбора урожая рекомендуется обработать деревья фунгицидами и инсектицидами для защиты от вредителей и грибковых инфекций.

Летние сорта

Для улучшения развития корневой системы рекомендуется внести фосфорное удобрение, но осенью азотсодержащие удобрения не нужны. Если рядом с растениями растут вишня, слива или другие косточковые, следует исключить использование хлористого калия.

К концу августа полезно подкармливать яблони и груши суперфосфатом и сульфатом калия (добавлять 1,5 ст. л. удобрения на 10 литров воды). Также полезны растворы на основе древесной золы (500 грамм золы на 10 литров воды) или можно просто рассыпать ее в сухом виде.

Если лето было холодным или дерево пострадало от болезней и вредителей, дополнительно необходимо провести внекорневое подкормление с помощью комплексных удобрений без азота. Можно добавить гумат калия. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную сухую погоду.

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