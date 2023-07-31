Чим підгодувати яблуні та груші у серпні, щоб росли ще швидше

Період плодоношення в них закінчується до кінця літа

Люди, які мають досвід у садівництві, наполягають на тому, щоб у серпні проводити обов’язкове підживлення плодових дерев. Це особливо важливо для сортів яблунь та груш, які перестають плодоносити до кінця літа.

Підгодовування садових дерев літніх, осінніх та зимових сортів наприкінці літа виконується з метою забезпечити їм необхідні поживні речовини та енергію для зростання, розвитку та формування майбутніх плодів, пише sadogorod.

Осінні та зимові сорти

До кінця літа відбувається активне дозрівання плодів. Ті дерева, з яких вже зібрали врожай, потребують додаткового харчування. Після збирання врожаю рекомендується обробити дерева фунгіцидами та інсектицидами для захисту від шкідників та грибкових інфекцій.

Літні сорти

Для поліпшення розвитку кореневої системи рекомендується внести фосфорні добрива, але восени азотовмісні добрива не потрібні. Якщо поряд з рослинами ростуть вишня, слива або інші кісточкові, слід виключити використання хлористого калію.

До кінця серпня корисно підгодовувати яблуні та груші суперфосфатом та сульфатом калію (додавати 1,5 ст. л. добрива на 10 літрів води). Також корисні розчини на основі деревної золи (500 г золи на 10 літрів води) або можна просто розсипати її в сухому вигляді.

Якщо літо було холодним або дерево постраждало від хвороб та шкідників, додатково необхідно провести позакореневе підживлення за допомогою комплексних добрив без азоту. Можна додати гумат калію. Обприскування проводять увечері або у похмуру суху погоду.

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