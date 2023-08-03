День ангела 4 августа: у кого именины в пятницу

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 4 августа, в 2023 году отмечается Международный день пива, День одиноких работающих женщин, День спелеолога, День шампанского, День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Также в этот день празднуют свой День ангела носители сразу четырех имен.

Мужские именины 4 августа

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать". 4 августа почитается священномученик Алексий Ильинский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 4 августа чтится священномученик Михаил Накаряков.

Женские именины 4 августа

Магдалина, — это древнегреческое и почти забытое на сегодняшний день имя, которое переводится как "жительница Магдалы". С арамейского "megdala" также можно перевести как "башня".

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

4 августа церковью чтится святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина, которая по преданиям была излечена от семи бесов, после чего следовала за Христом, наблюдала за его распятием и стала первой, кому он явился после воскресения. Это один из важных Дней ангела и для Марий, и для Магдалин.

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