День ангела 4 серпня: у кого іменини у п’ятницю

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 4 серпня, 2023 року відзначається Міжнародний день пива, День самотніх працюючих жінок, День спелеолога, День шампанського, День пам’яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Також цього дня святкують свій День ангела носії одразу чотирьох імен.

Чоловічі іменини 4 серпня

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати". 4 серпня вшановується священномученик Олексій Іллінський.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 4 серпня вшановується священномученик Михайло Накаряков.

Жіночі іменини 4 серпня

Магдалина, — це давньогрецьке і майже забуте на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається як "жителька Магдали". З арамейської "megdala" також можна перекласти як "вежа".

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає по різних перекладах "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

4 серпня церквою вшановується свята рівноапостольна мироносиця Марія Магдалина, яка за переказами була вилікована від семи бісів, після чого слідувала за Христом, спостерігала за його розп’яттям і стала першою, кому він з’явився після воскресіння. Це один з найважливіших Днів ангела і для Марій, і для Магдалін.

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