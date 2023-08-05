Есть всего три хитрости, как ускорить созревание помидоров: никакой "химии"
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Покраснение овощей можно ускорить в два раза
Продолжительное созревание томатов – их явное преимущество. Можно постепенно употреблять плоды свежими, использовать в кулинарии, перерабатывать и консервировать на зиму. Но когда лето подходит к концу, некоторые помидоры на кустах все еще не окрасились в красный цвет.
Ускорить созревание помидоров на грядке можно не только с помощью химических средств, но и более мягких, пишет cpykami. Есть три не менее эффективные способы ускорить покраснение помидоров.
Как ускорить созревание помидоров
- Следует провести подрезку растения за 40-45 дней до запланированного сбора урожая.
- На зрелых кистях, где листья уже полностью развились, необходимо произвести обрезку. Это процесс может вызвать стресс у растения, что в свою очередь способствует ускоренной окраске плодов.
- Требуется значительно уменьшить количество полива. Это ещё одна изобретательная техника, которая создаёт у растения напряжение и способствует более быстрому созреванию плодов.
Выращивание помидоров на огороде не представляет особых сложностей. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, а также правильно организовывать полив помидоров.