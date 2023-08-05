Есть всего три хитрости, как ускорить созревание помидоров: никакой "химии"

Покраснение овощей можно ускорить в два раза

Продолжительное созревание томатов – их явное преимущество. Можно постепенно употреблять плоды свежими, использовать в кулинарии, перерабатывать и консервировать на зиму. Но когда лето подходит к концу, некоторые помидоры на кустах все еще не окрасились в красный цвет.

Ускорить созревание помидоров на грядке можно не только с помощью химических средств, но и более мягких, пишет cpykami. Есть три не менее эффективные способы ускорить покраснение помидоров.

Как ускорить созревание помидоров

Следует провести подрезку растения за 40-45 дней до запланированного сбора урожая. На зрелых кистях, где листья уже полностью развились, необходимо произвести обрезку. Это процесс может вызвать стресс у растения, что в свою очередь способствует ускоренной окраске плодов. Требуется значительно уменьшить количество полива. Это ещё одна изобретательная техника, которая создаёт у растения напряжение и способствует более быстрому созреванию плодов.

Выращивание помидоров на огороде не представляет особых сложностей. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, а также правильно организовывать полив помидоров.