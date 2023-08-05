Є лише три хитрощі, як прискорити дозрівання помідорів: жодної "хімії"
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Почервоніння овочів можна прискорити вдвічі
Тривале дозрівання томатів – їхня явна перевага. Можна поступово вживати свіжі плоди, використовувати в кулінарії, переробляти і консервувати на зиму. Але коли літо добігає кінця, деякі помідори на кущах все ще не забарвилися в червоний колір.
Прискорити дозрівання помідорів на грядці можна не лише за допомогою хімічних засобів, але й м’якших, пише cpykami. Є три не менш ефективні способи прискорити почервоніння помідорів.
Як прискорити дозрівання помідорів
- Слід провести підрізування рослини за 40-45 днів до запланованого збирання врожаю.
- На зрілих кистях, де листя вже повністю розвинулося, необхідно зробити обрізання. Цей процес може спричинити стрес у рослини, що своєю чергою сприяє прискореному почервонінню плодів.
- Потрібно значно зменшити кількість поливу. Це ще одна винахідлива техніка, яка створює у рослини напругу та сприяє більш швидкому дозріванню плодів.
Вирощування помідорів на городі не становить особливих складнощів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.