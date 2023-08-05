Рус

Є лише три хитрощі, як прискорити дозрівання помідорів: жодної "хімії"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Томати зростатимуть, як на дріжджах
Томати зростатимуть, як на дріжджах. Фото Pixabay

Почервоніння овочів можна прискорити вдвічі

Тривале дозрівання томатів – їхня явна перевага. Можна поступово вживати свіжі плоди, використовувати в кулінарії, переробляти і консервувати на зиму. Але коли літо добігає кінця, деякі помідори на кущах все ще не забарвилися в червоний колір.

Прискорити дозрівання помідорів на грядці можна не лише за допомогою хімічних засобів, але й м’якших, пише cpykami. Є три не менш ефективні способи прискорити почервоніння помідорів.

Як прискорити дозрівання помідорів

  1. Слід провести підрізування рослини за 40-45 днів до запланованого збирання врожаю.
  2. На зрілих кистях, де листя вже повністю розвинулося, необхідно зробити обрізання. Цей процес може спричинити стрес у рослини, що своєю чергою сприяє прискореному почервонінню плодів.
  3. Потрібно значно зменшити кількість поливу. Це ще одна винахідлива техніка, яка створює у рослини напругу та сприяє більш швидкому дозріванню плодів.

Вирощування помідорів на городі не становить особливих складнощів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.

Теги:
#Помідори #Томати #Город