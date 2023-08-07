Именины 7 августа: кого нужно поздравить с Днем ангела сегодня

У многих найдутся знакомые именинники

В понедельник, 7 августа, в 2023 году отмечается Успение праведной Анны, матери Богородицы, Международный день холостяка, День оратора. Также в этот день носители четырех имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 7 августа

Анна, — это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "благодать". 7 августа церковью почитается святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, которая смогла родить дочь чудесным образом после многих лет бездетного брака. Этот день считается одним из важнейших Дней ангела для носительниц имени Анна.

Ираида, — это древнегреческое имя, которое по разным версиям переводится как "героиня", "дочь героя", "из рода Геры".

Мужские именины 7 августа

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Макар, — это древнее греческое имя, которое можно перевести как "блаженный" или "счастливый". 7 августа почитается преподобный Макарий Желтоводский.

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