Іменини 7 серпня: кого треба привітати з Днем ангела сьогодні

У багатьох знайдуться знайомі іменинники

У понеділок, 7 серпня, 2023 року відзначається Успіння праведної Анни, матері Богородиці, Міжнародний день холостяка, День оратора. Також цього дня носії чотирьох імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 7 серпня

Анна (Ганна), — це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "благодать". 7 серпня церквою вшановується свята Анна, мати Пресвятої Богородиці, яка змогла на диво народити доньку після багатьох років бездітного шлюбу. Цей день вважається одним із найважливіших Днів ангела для носительок імені Анна.

Іраїда, — це давньогрецьке ім’я, яке за різними версіями перекладається як "героїня", "дочка героя", "з роду Гери".

Чоловічі іменини 7 серпня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".

Макар — це древнє грецьке ім’я, яке можна перекласти як "блаженний" або "щасливий". 7 серпня вшановується преподобний Макарій Жовтоводський.

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