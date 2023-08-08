Ермолаев день: что нельзя делать 8 августа, чтобы не потерять свое женское счастье

Обильная роса с утра 8 августа обещает грозы

Согласно народному календарю, 8 августа отмечается Ермолаев день, в православии вспоминают святого Ермолая, Никомидийского мученика. Его считают покровителем врачей, и к нему обращаются с молитвами об избавлении от болезней.

В этот день наши предки собирали уже созревшие яблоки, однако их было запрещено есть свежими до самого Яблочного Спаса 19 августа. Вместо этого, из этих яблок делали заготовки на зиму, такие как варенье, джемы и компоты. Считалось, что первое сорванное яблоко с дерева нужно было спрятать от посторонних глаз и принести в дом, чтобы принести счастье в семью.

Согласно народным приметам, если утро 8 августа холодное, то следует ожидать раннюю зиму. Изобилие росы утром предвещает грозы.

Что нельзя делать 8 августа

Охотиться и рыбалить, есть мясо.

Давать кому-то или одалживать свои рабочие инструменты – можно потерять здоровье.

Женщинам шить и заниматься рукоделием — к потере женского счастья.

Ругаться и браниться — можно навлечь на себя неудачу и большие семейные проблемы.

Напомним, что 24 мая ПЦУ утвердила полный переход на новоюлианский календарь, а это значит, что многие праздники теперь будут отмечаться в другие даты. Изменения вступят в силу с 1 сентября, поэтому в 2024 году Яблочный Спас будет отмечаться за новой датой.