Єрмолаєв день: що не можна робити 8 серпня, щоб не втратити своє жіноче щастя
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Рясна роса з ранку 8 серпня обіцяє грози
Згідно з народним календарем, 8 серпня відзначається Єрмолаєв день, у православ’ї згадують святого Єрмолая, Нікомидійського мученика. Його вважають покровителем лікарів, і до нього звертаються з молитвами про позбавлення хвороб.
В цей день наші предки збирали вже дозрілі яблука, проте їх було заборонено їсти свіжими до самого Яблучного Спасу 19 серпня. Натомість з цих яблук робили заготівлі на зиму, такі як варення, джеми та компоти. Вважалося, що перше зірване яблуко з дерева треба було сховати від сторонніх очей і принести до хати, щоби принести щастя в сім’ю.
Згідно з народними прикметами, якщо ранок 8 серпня холодний, то слід очікувати ранньої зими. Рясна роса вранці віщує грози.
Що не можна робити 8 серпня
- Полювати і рибалити, їсти м’ясо.
- Давати комусь або позичати свої робочі інструменти — можна втратити здоров’я.
- Жінкам шити та займатися рукоділлям — до втрати жіночого щастя.
- Лаятись — можна накликати невдачу й великі сімейні проблеми.
Нагадаємо, що 24 травня ПЦУ затвердила повний перехід на новоюліанський календар, а це означає, що багато свят тепер відзначатимуться в інші дати. Зміни набудуть чинності з 1 вересня, тому у 2024 році Яблучний Спас відзначатиметься за новою датою.