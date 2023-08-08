Єрмолаєв день: що не можна робити 8 серпня, щоб не втратити своє жіноче щастя

Рясна роса з ранку 8 серпня обіцяє грози

Згідно з народним календарем, 8 серпня відзначається Єрмолаєв день, у православ’ї згадують святого Єрмолая, Нікомидійського мученика. Його вважають покровителем лікарів, і до нього звертаються з молитвами про позбавлення хвороб.

В цей день наші предки збирали вже дозрілі яблука, проте їх було заборонено їсти свіжими до самого Яблучного Спасу 19 серпня. Натомість з цих яблук робили заготівлі на зиму, такі як варення, джеми та компоти. Вважалося, що перше зірване яблуко з дерева треба було сховати від сторонніх очей і принести до хати, щоби принести щастя в сім’ю.

Згідно з народними прикметами, якщо ранок 8 серпня холодний, то слід очікувати ранньої зими. Рясна роса вранці віщує грози.

Що не можна робити 8 серпня

Полювати і рибалити, їсти м’ясо.

Давати комусь або позичати свої робочі інструменти — можна втратити здоров’я.

Жінкам шити та займатися рукоділлям — до втрати жіночого щастя.

Лаятись — можна накликати невдачу й великі сімейні проблеми.

Нагадаємо, що 24 травня ПЦУ затвердила повний перехід на новоюліанський календар, а це означає, що багато свят тепер відзначатимуться в інші дати. Зміни набудуть чинності з 1 вересня, тому у 2024 році Яблучний Спас відзначатиметься за новою датою.