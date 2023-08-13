Главные запреты Медового Спаса: что запрещено делать в этот день

В Медовый Спас верующие начинают соблюдать Успенский пост

Церковный календарь на август насыщен циклом праздников. Первый Спас, также известный как Медовый, Маковей или Спас на воде, христиане отмечают 14 августа. В 2023 году дата выпадает на понедельник.

Как и в случае с любым церковным праздником, в этот день верующие соблюдают ряд запретов. "Телеграф" рассказывает, что нельзя делать в Медовый Спас 14 августа 2023 года.

Самый первый из Спасов, Медовый, христиане встречают в понедельник 14 августа. Стоит добавить, что в следующем году дата будет отмечаться по-новому, ведь уже 1 сентября вступит в силу новый церковный календарь. В связи с этим Медовый Спас "переносится" на 1 августа.

В праздничную дату в храмах проходят богослужения. Люди приносят для освящения так называемые маковейчики, состоящие из мака, меда, фруктов, трав и цветов. В этот день многие готовят выпечку с медом, ее раздают близких и нуждающимся. Однако все блюда должны быть постными: с 14 августа начинается двухнедельный Успенский пост ("спасовка").

Запреты на Медовый Спас

Многие верующие в Медовый Спас соблюдают ряд запретов, принятых в народе. Что нельзя делать 14 августа 2023 на Первый Спас (Маковей):

Употреблять рыбные и мясные блюда (в связи с началом Успенского поста 14 августа).

Устраивать шумные гуляний.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Ругаться и конфликтовать.

Стирать и шить.

Желать другим плохого.

Купаться в водоемах с 14 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие еще праздники отмечают украинцы в августе. Этот месяц оказался богатым на важные для верующих даты. О традициях празднования Яблочного и Орехового Спасов читайте в наших материалах: