Головні заборони Медового Спасу: що заборонено робити цього дня
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У Медовий Спас віряни починають дотримуватися Успенського посту
Церковний календар на серпень насичений циклом свят. Перший Спас, також відомий як Медовий, Маковей чи Спас на воді, християни відзначають 14 серпня. В 2023 році дата випадає на понеділок.
Як і у випадку з будь-яким церковним святом, цього дня віряни дотримуються низки заборон. "Телеграф" розповідає, що не можна робити в Медовий Спас 14 серпня 2023 року.
Найперший зі Спасів, Медовий, християни зустрічають у понеділок 14 серпня. Варто додати, що наступного року дата відзначатиметься по-новому, адже вже 1 вересня набуде чинності новий церковний календар. У зв’язку із цим Медовий Спас "переноситься" на 1 серпня.
У святкову дату у храмах відбуваються богослужіння. Люди приносять для освячення так звані маковійчики, що складаються з маку, меду, фруктів, трав і квітів. Цього дня багато хто готує випічку з медом, її роздають близьким і нужденним. Проте всі страви мають бути пісними: з 14 серпня розпочинається двотижневий Успенський піст ("спасівка").
Заборони на Медовий Спас
Багато вірян у Медовий Спас дотримуються низки заборон, прийнятих у народі. Що не можна робити 14 серпня 2023 року на Перший Спас (Маковій):
- Вживати рибні та м’ясні страви (у зв’язку з початком Успенського посту 14 серпня).
- Влаштовувати галасливі гуляння.
- Займатися тяжкою фізичною працею.
- Лаятися та конфліктувати.
- Прати й шити.
- Бажати іншим поганого.
- Купатися у водоймах із 14 серпня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще свята відзначають українці у серпні. Цей місяць виявився багатим на важливі для вірян дати. Про традиції святкування Яблучного та Горіхового Спасів читайте у наших матеріалах: