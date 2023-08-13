Головні заборони Медового Спасу: що заборонено робити цього дня

У Медовий Спас віряни починають дотримуватися Успенського посту

Церковний календар на серпень насичений циклом свят. Перший Спас, також відомий як Медовий, Маковей чи Спас на воді, християни відзначають 14 серпня. В 2023 році дата випадає на понеділок.

Як і у випадку з будь-яким церковним святом, цього дня віряни дотримуються низки заборон. "Телеграф" розповідає, що не можна робити в Медовий Спас 14 серпня 2023 року.

Найперший зі Спасів, Медовий, християни зустрічають у понеділок 14 серпня. Варто додати, що наступного року дата відзначатиметься по-новому, адже вже 1 вересня набуде чинності новий церковний календар. У зв’язку із цим Медовий Спас "переноситься" на 1 серпня.

У святкову дату у храмах відбуваються богослужіння. Люди приносять для освячення так звані маковійчики, що складаються з маку, меду, фруктів, трав і квітів. Цього дня багато хто готує випічку з медом, її роздають близьким і нужденним. Проте всі страви мають бути пісними: з 14 серпня розпочинається двотижневий Успенський піст ("спасівка").

Заборони на Медовий Спас

Багато вірян у Медовий Спас дотримуються низки заборон, прийнятих у народі. Що не можна робити 14 серпня 2023 року на Перший Спас (Маковій):

Вживати рибні та м’ясні страви (у зв’язку з початком Успенського посту 14 серпня).

Влаштовувати галасливі гуляння.

Займатися тяжкою фізичною працею.

Лаятися та конфліктувати.

Прати й шити.

Бажати іншим поганого.

Купатися у водоймах із 14 серпня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще свята відзначають українці у серпні. Цей місяць виявився багатим на важливі для вірян дати. Про традиції святкування Яблучного та Горіхового Спасів читайте у наших матеріалах: