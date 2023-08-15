Когда отмечаем Преображение Господне: дата и главные обычаи праздника

Преображение Господне и Яблочный Спас – два названия одного праздника

После Медового Спаса христиане празднуют Яблочный, который церковь именует Преображением Господним. Это важный для верующих праздник, посвященный жизни Иисуса Христа, иногда этот день называют вторым Богоявлением.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечают в Украине Преображение Господне в 2023 году. Украинцы в последний раз встретят Яблочный Спас по старой дате, ведь с 1 сентября вступит в силу новый церковный календарь.

Дата Преображения Господнего 2023

Праздник Преображения Господнего или Яблочный Спас в 2023 году выпадает на субботу 19 августа. Добавим, что со следующего года дата меняется. Вместо 19 числа Преображение будет отмечаться 6 августа, согласно новому церковному календарю.

Событие, которое послужило основной для праздника Преображения 19 августа, описано в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Религиозные тексты рассказывают, как Христос предстал перед апостолами и "засиял" перед своими учениками. Этому преображению Иисуса и посвящается одноименный праздник.

Обычаи праздника Преображения Господнего

19 августа в храмах проходят богослужения. Люди приносят, чтобы освятить, плоды нового урожая: яблоки, виноград, сливы и не только. Освящение происходит в конце торжественной литургии, так верующие благодарят всевышнего за дары.

Преображение Господне в народе называют Яблочным (так как в это время созревают плоды яблонь) или Вторым Спасом (поскольку следует после Медового, Первого Спаса). Многие верующие 19 августа готовят выпечку с яблоками, но постную, так как уже начался Успенский пост.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздники будут отмечать христиане в августе. Узнать важные даты этого месяца вам поможет церковный календарь на август-2023.