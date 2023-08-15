Коли відзначаємо Преображення Господнє: дата та головні звичаї свята

Преображення Господнє та Яблучний Спас – дві назви одного свята

Після Медового Спасу християни святкують Яблучний, який церква називає Преображенням Господнім. Це важливе для вірян свято, присвячене життю Ісуса Христа, іноді цей день називають другим Богоявленням.

"Телеграф" розповідає, коли відзначають в Україні Преображення Господнє 2023 року. Українці востаннє зустрінуть Яблучний Спас за старою датою, адже з 1 вересня набуде чинності новий церковний календар.

Дата Преображення Господнього 2023

Свято Преображення Господнього або Яблучний Спас у 2023 році випадає на суботу 19 серпня. Додамо, що з наступного року дата змінюється. Замість 19 числа Преображення відзначатиметься 6 серпня, згідно з новим церковним календарем.

Подія, яка стала основною для свята Преображення 19 серпня, описана в Євангелії від Матвія, Марка та Луки. Релігійні тексти розповідають, як Христос постав перед апостолами і "засяяв" перед своїми учнями. Цьому преображенню Ісуса і присвячується однойменне свято.

Звичаї свята Преображення Господнього

19 серпня у храмах відбуваються богослужіння. Люди приносять, щоб освятити, плоди нового врожаю: яблука, виноград, сливи та не тільки. Освячення відбувається наприкінці урочистої літургії, так віряни дякують всевишньому за дари.

Преображення Господнє в народі називають Яблучним (оскільки в цей час дозрівають плоди яблунь) або Другим Спасом (позаяк слідує після Медового, Першого Спасу). Багато вірян 19 серпня готують випічку з яблуками, але пісну, оскільки вже розпочався Успенський піст.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначатимуть християни у серпні. Дізнатися важливі дати цього місяця допоможе церковний календар на серпень-2023.