Именины 21 августа: кого стоит поздравить с Днем ангела в понедельник

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 21 августа, отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, День без косметики и макияжа, День Стрибога. Также в этот день празднуют свой День ангела носители сразу 10 имен.

Мужские именины 21 августа

Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной". 21 августа почитается отшельник Герман Соловецкий.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "тот, что бодрствует". 21 августа церковью чтится сразу два святых с таким именем: преподобный Григорий Синаит и иконописец Григорий Печерский.

Эмиль, Емельян, — это две формы одного имени, которое значит "соперник" или "льстивый". 21 августа почитается исповедник Емилиан Кизический.

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил".

Леонид, — имя греческого происхождения, которое переводится как "подобный льву", "потомок льва".

Мирон, — это древнегреческое имя, которое переводится как "тот, кто пахнет миро" или "тот, кто плачет". 21 августа чтится епископ Мирон Критский.

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". 21 августа почитается преподобный Феодор Оровский.

Женские именины 21 августа не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про необычный трюк, как лук может помочь избавиться от ржавчины на любой поверхности.