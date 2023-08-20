Іменини 21 серпня: кого варто привітати з Днем ангела у понеділок

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 21 серпня, відзначається Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму, День без косметики та макіяжу, День Стрибога. Також цього дня святкують свій День ангела носії одразу 10 імен.

Чоловічі іменини 21 серпня

Герман, — ім’я латинського походження, що означає "єдиноутробний", "близький", "рідний". 21 серпня вшановується самітник Герман Соловецький.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить". 21 серпня церквою шануються одразу два святі з таким ім’ям: преподобний Григорій Синаїт та іконописець Григорій Печерський.

Еміль, Омелян, — це дві форми одного імені, яке означає "суперник" або "улесливий". 21 серпня вшановується сповідник Еміліан Кізичний.

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог примножив".

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева".

Мирон, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто пахне миро" або "той, хто плаче". 21 серпня вшановується єпископ Мирон Критський.

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". 21 серпня вшановується преподобний Феодор Оровський.

Жіночі іменини 21 серпня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний трюк, як цибуля може допомогти позбутися іржі на будь-якій поверхні.