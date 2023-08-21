Как оживить огурцы в августе и получить богатый урожай: поможет средство, которое есть у всех

После подкормки черным хлебом урожай можно собирать даже осенью

В конце лета дачники сталкивают с проблемой — огурцы на грядках начинают желтеть и увядать. При чем случается такое даже с теми кустами, которые только недавно начали плодоносить.

В таком случае опытные дачники используют доступный метод оживления "отмирающих" огурцов, который помогает получить обильный урожай этих овощей даже осенью. Хитрость заключается в использовании натурального удобрения на основе черного хлеба. Благодаря этой подкормке кусты не только омолаживаются, но и начинают плодоносить.

Как реанимировать огурцы

Для приготовления подкормки понадобятся корки черного хлеба. Емкость на ⅔ наполнить корками, залить теплой водой, накрыть гнетом и поставить в теплое место на 7-10 дней. По истечению времени раствор нужно процедить и можно использовать для поливки огурцов.

Черный хлеб служит идеальной средой для придания сил растениям, которым не хватает энергии. К тому же это доступная и экономичная альтернатива покупным удобрениям. После внесения хлебной подкормки жизненный цикл огурцов восстанавливается и они могут снова приносить плоды.

Как применять хлебную подкормку для огурцов

Подкормку проводить ранним утром или вечером, когда уже не жарко;

вносить удобрение нужно после полива, а спустя несколько минут полить растение чистой водой еще раз;

на куст огурцов нужно около 0,5 литра разведенного настоя;

подкормку вносить каждые 10 дней до осени.

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