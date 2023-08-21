Як оживити огірки у серпні та отримати багатий урожай: допоможе засіб, який є у всіх

Після підживлення чорним хлібом урожай можна збирати навіть восени

Наприкінці літа дачники стикаються із проблемою — огірки на грядках починають жовтіти та в’янути. При чому трапляється таке навіть із тими кущами, які тільки нещодавно почали плодити.

У такому випадку досвідчені дачники використовують доступний метод пожвавлення огірків, що відмирають, який допомагає отримати рясний урожай цих овочів навіть восени. Хитрість полягає у використанні натурального добрива на основі чорного хліба. Завдяки цьому підживленню кущі не тільки омолоджуються, а й починають родити.

Як реанімувати огірки

Для приготування підживлення знадобляться кірки чорного хліба. Відро на ⅔ наповнити кірками, залити теплою водою, накрити гнітом і поставити в тепле місце на 7-10 днів. Після закінчення часу розчин потрібно процідити й можна використовувати для поливання огірків.

Чорний хліб є ідеальним середовищем для надання сил рослинам, яким не вистачає енергії. До того ж це доступна та економічна альтернатива покупним добривам. Після внесення хлібного підживлення життєвий цикл огірків відновлюється і вони можуть знову приносити плоди.

Як застосовувати хлібну підгодівлю для огірків

Підживлення проводити рано-вранці або ввечері, коли вже не жарко;

вносити добриво потрібно після поливу, а за кілька хвилин полити рослину чистою водою ще раз;

на кущ огірків потрібно близько 0,5 літра розведеного хлібного настою;

Підживлення вносити кожні 10 днів до осені.

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