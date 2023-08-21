Как за секунду починить москитную сетку: способы на любой вкус и бюджет

Разные способы подойдут под разные ситуации

Москитная сетка на окне способна эффективно справится с насекомыми лучше различных самодельных или магазинных приспособлений, так как нет москитов-нет проблем. Однако со временем на них могут образовываться дырки, что значительно уменьшает их пользу, а порой и вовсе сводит на нет.

"Телеграф" рассказывает о том, как можно быстро починить москитную сетку.

Первый способ — не самый элегантный, но от больших отверстий помогает хорошо.

Просто возьмите скотч и поклейте его на место образовавшейся дырки.

Второй способ — практически незаметный, но помогает только при небольших отверстиях.

Для этого возьмите лак для ногтей, нанесите на проблемное место и дайте ему высохнуть. Если сделать это бесцветным лаком, а не таким, как на картинке, то вы добьетесь практически незаметного ремонта.

Третий способ — затратный, но самый эффективный

Удивительно, но мало кто знает, что существует специальная сетка самоклейка для ремонта москитных сеток. Но в ней есть очевидный минус — цена. Дело в том, что они продаются (в основном) рулонами, а сетка рвется у большинства людей далеко не каждый день, соответственно, её остатки так и будут пылиться без дела долгое время.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко избавиться от пауков с помощью натуральных лайфхаков.