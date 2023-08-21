Як за секунду полагодити москітну сітку: способи на будь-який смак та бюджет

Різні способи підійдуть під різні ситуації

Москітна сітка на вікні здатна ефективно впоратися з комахами краще за різні саморобні або магазинні пристрої, тому що немає москітів-немає проблем. Однак згодом на них можуть утворюватися дірки, що значно зменшує їхню користь, а часом і зовсім зводить нанівець.

"Телеграф" розповідає про те, як можна швидко полагодити москітну сітку.

Перший спосіб — не найелегантніший, але від великих отворів допомагає добре.

Просто візьміть скотч і поклейте його на місце дірки, що утворилася.

Другий спосіб практично непомітний, але допомагає тільки при невеликих отворах.

Для цього візьміть лак для нігтів, нанесіть на проблемне місце і дайте йому висохнути. Якщо зробити це безбарвним лаком, а не таким, як на картинці, то ви досягнете практично непомітного ремонту.

Третій спосіб — витратний, але найефективніший

Дивно, але мало хто знає, що існує спеціальна сітка самоклейка для ремонту москітних сіток. Але в ній є очевидний мінус — ціна. Справа в тому, що вони продаються (в основному) рулонами, а сітка рветься у більшості людей далеко не кожен день, відповідно, її залишки так і будуть припадати пилом без справи довгий час.

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