Ваши блины будут идеальными: секреты, которыми не хотят делиться кулинары
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Правильно приготовленные блины будут просить ежедневно
Вкусными блинами любят лакомиться абсолютно все. Безусловно, умение готовить это блюдо идеально приходит не сразу.
Дело в том, что малейший недостаток – и блины могут прилипнуть к сковороде, иметь неприятный вкус или вовсе порваться во время жарки. Вместе с ProstoWay расскажем, как приготовить идеальные блины и что при этом необходимо учитывать.
Хитрости для приготовления идеальных блинов
Довольно часто идеальные блины не выходят из-за комочков в блюде. Но есть одна простая уловка, которая поможет избежать этой проблемы. Для начала просейте муку. Затем соедините молоко, сахар, куриные яйца и аккуратно вводите в тесто жидкость. Таким образом вы избежите комочков.
Далеко не вся посуда подходит для жарки блинов. Для них вам нужна качественная сковорода, способная умеренно распределять жар. Лучше всего с этой задачей справляются изделия из чугуна.
Некоторым нравятся блины, которые по текстуре напоминают нежное кружево. Не забывайте добавлять в рецепт дрожжи – и ваши блины будут именно такими.
Если вы готовите блинчики с дрожжами, не забывайте следить за температурой других компонентов. Выбирайте продукты комнатной температуры, а не только из холодильника.
Не забывайте о таком простом ингредиенте как соль. На порцию блинов будет достаточно добавить только щепотку.
И не забывайте о сгущенке по рецепту "Телеграфа". Это отличное дополнение к любимому блюду.