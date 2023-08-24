Лайхфаки, которыми поделятся не все кулинары: что делать, чтобы картофель для драников не темнел

Готовьте драники легко и просто

Самое простое, быстрое в приготовлении и вкуснейшее блюдо из картофеля – аппетитные драники. Для этого блюда важен не только вкус, но и внешний вид – часто драники темнеют и выглядят серыми.

Многие мечтают, чтобы картофель для драников темнел не так быстро. Вместе с Ukr.Media расскажем, что для этого нужно сделать.

Что делать, чтобы картофель для драников не темнел

Чтобы драники не выглядели неаппетитно, положите в натертую картофельную смесь одну столовую ложку сметаны или любого другого кисломолочного продукта. Это сохранит цвет.

Также в драники можно добавить натертую на терке сырую луковицу. Дело в том, что лук препятствует потемнению картофеля и придает блюду легкость и аромат.

Для того чтобы тертый картофель не темнел, есть еще одна хитрость. Просто добавьте в массу немного горячего молока.

Для приготовления аппетитных, румяных драников главное – это время: чем быстрее вы их приготовите, тем лучше. Поэтому можно использовать не терку, а кухонный комбайн – тогда картофель не успеет потемнеть.

Если же вы натираете картофель, отожмите его, смешайте и быстренько обжарьте. В таком случае она будет меньше взаимодействовать с воздухом и окисляться.

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