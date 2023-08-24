Лайхфаки, якими поділяться не всі кулінари: що робити, щоб картопля для дерунів не темніла

Готуйте деруни легко та просто

Найпростіша, найшвидша у приготуванні та найсмачніша страва з картоплі – апетитні деруни. Для цієї страви важливий не лише смак, але й зовнішній вигляд – часто деруни темніють та виглядають сірими.

Багато хто мріє, щоб картопля для дерунів темніла не так швидко. Разом із Ukr.Media розповімо, що для цього потрібно зробити.

Що робити, щоб картопля для дерунів не темніла

Щоб деруни не виглядали неапетитно, покладіть у натерту картопляну суміш одну столову ложку сметани або будь-якого іншого кисломолочного продукту. Це збереже колір.

Також до дерунів можна додати натерту на тертці сиру цибулину. Річ у тому, що цибуля перешкоджає потемнінню картоплі і надає страві легкості та аромату.

Для того, щоб терта картопля не темніла, є ще одна хитрість. Просто додайте в масу трохи гарячого молока.

Для приготування апетитних, рум’яних дерунів головне – це час: чим швидше ви приготуєте їх, тим краще. Тому можна використовувати не терку, а кухонний комбайн – тоді картопля не встигне потемніти.

Якщо ж ви натираєте картоплю, відіжміть її, змішайте і швиденько обсмажте. У такому разі вона менше взаємодіятиме з повітрям і окислюватиметься.

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