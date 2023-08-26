Страстная икона Божьей Матери: что нельзя делать 26 августа, чтобы было счастье и благополучие

Праздник 26 августа соединил имена святителя и именование иконы

Каждый год 26 августа православная церковь отмечает память преподобного Максима Исповедника и Тихона Задонского, также известного как "Страстный" из-за поклонения иконе Божией Матери, которая также почетно чтится в этот день.

Обычно прихожане православной церкви и греко-католики направляются в храм, чтобы помолиться перед иконой Страстной Божьей Матери. Они просят о различных благах — спасении от природных бедствий, исцелении от болезней и отводе порчи. В древней Руси считалось обычаем принести икону домой, пройтись с ней по жилищу, а затем заглянуть также и в амбар.

Тихон Страстной не приветствовал тяжелую работу. 26 августа крестьяне стремились отдохнуть. Женщины занимались хозяйственными делами, готовя постные блюда из-за Успенского поста. Мужчины без спешки разбирали рабочие инструменты, собираясь спрятать принадлежности до наступления следующего лета.

Что нельзя делать 26 августа

Спать на двух подушках — личную жизнь будет сложно наладить.

Есть яйцо с двумя желтками — счастья и благополучия можно и не ждать.

Ворошить прошлое — плохие воспоминания могут обрести реальность.

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