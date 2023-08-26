Страсна ікона Божої Матері: що не можна робити 26 серпня, щоб було щастя та благополуччя

Свято 26 серпня поєднало імена святителя та ім’я ікони

Щороку 26 серпня православна церква відзначає пам’ять преподобного Максима Сповідника та Тихона Задонського, також відомого як "Страсний" через поклоніння іконі Божої Матері, яка також почесно вшановується цього дня.

Зазвичай парафіяни православної церкви та греко-католики прямують до храму, щоб помолитися перед іконою Страсної Божої Матері. Вони просять про різні блага — порятунок від природних лих, зцілення від хвороб і відведення пристріту. У давній Русі вважалося звичаєм принести ікону додому, пройтися з нею житлом, а потім заглянути також і в комору.

Тихон Страсний не вітав важку роботу. 26 серпня селяни прагнули відпочити. Жінки займалися господарськими справами, готуючи пісні страви через Успенський піст. Чоловіки без поспіху розбирали робочі інструменти, збираючись сховати приладдя до наступного літа.

Що не можна робити 26 серпня

Спати на двох подушках — особисте життя буде складно налагодити.

Їсти яйце з двома жовтками — щастя та благополуччя можна й не чекати.

Копирсатись у минулому — погані спогади можуть набути реальності.

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