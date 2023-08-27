Михей Тиховей: что запрещено делать 27 августа, если не хотите лишиться удачи

Название события – Тиховей – связано с погодой

Православная церковь 27 августа по календарю отдает дань памяти "малого" пророка Ветхого Завета Михея, который впервые предсказал разрушение Иудеи из-за грешного поведения ее вероисповедных и политических лидеров. К стати, в этот день завершается Успенский пост.

В народе день 27 августа прозвали Михеев день или Михей Тиховей. Наименование народного праздника происходит от факта, что он использовался нашими предками для предсказания погоды в предстоящей осенней период. К примеру, слабый ветер свидетельствовал о наступлении более сухой осени, в то время как сильный — о ненастье и дождях.

Михей Тиховей означал завершение периода, когда на Руси устраивались сватовства. По завершении Успенского поста наступал период осеннего мясоеда, связанный с организацией свадеб и массовых празднеств.

Что нельзя делать 27 августа

Шуметь, кричать, громко разговаривать — к потере благополучия.

Готовить блюда из теста — грозит денежными затруднениями.

Петь песни — к потере удачи.

Пить алкогольные напитки, чтобы не привлечь в дом беду.

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