Михей Тиховій: що заборонено робити 27 серпня, якщо не хочете втратити удачу

Назва події – Тиховій – пов’язана з погодою

Православна церква 27 серпня за календарем віддає данину пам’яті "малого" пророка Старого Завіту Михея, який вперше передбачив руйнування Юдеї через грішну поведінку її віросповідних та політичних лідерів. До речі, цього дня завершується Успенський піст.

У народі день 27 серпня прозвали Міхєєв день або Михей Тиховій. Найменування народного свята походить від факту, що він використовувався нашими предками для передбачення погоди в осінній період. Наприклад, слабкий вітер свідчив про настання більш сухої осені, тоді як сильний — про негоду та дощі.

Михей Тиховій означав завершення періоду, коли на Русі влаштовувалися сватання. По завершенні Успенського посту наставав період осіннього м'ясоїда, пов’язаний з організацією весіль та масових святкувань.

Що не можна робити 27 серпня

Шуміти, кричати, голосно розмовляти — до втрати благополуччя.

Готувати страви з тіста — загрожує грошовими труднощами.

Співати пісні — до втрати удачі.

Пити алкогольні напої, щоб не притягнути до хати біду.

Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан.