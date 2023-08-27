Тяжелое лето наконец заканчивается: ждать ли украинцам магнитных бурь в сентябре

Солнце даст землянам немного выдохнуть

Летом был ряд магнитных бурь силой до 6-7 баллов, что доставило массу неудобств метеочувствительным людям. Однако, похоже начало осени даст возможность передохнуть от этого.

Судя по предварительным прогнозам активности Солнца, в течение сентября не ожидается магнитных бурь. Об этом сообщает сайт meteoagent.

Как видно по календарю, практически весь месяц сила геомагнитных штормов не должна превысить отметки в 2-3 балла, — это очень слабые колебания, которые обычно проходят незаметно для землян. Только 14 сентября ожидается шторм силой в 4 балла.

Но, как известно, магнитной бурей считаются колебания силой от 5 баллов и выше, которые уже способны влиять на работу электросетей и спутников, а также приносить мигрени и слабость метеочувствительным людям. Бури такой силы в сентябре не ожидаются.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2023

Учитывайте, что это пока только предварительные прогнозы , и ближе к датам информация может уточняться и меняться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Украине этой осенью.