Важке літо нарешті закінчується: чи чекати українцям магнітних бур у вересні

Сонце дасть землянам трохи видихнути

Влітку був ряд магнітних бур силою до 6-7 балів, що спричинило масу незручностей для метеочутливих людей. Однак, схоже, початок осені дасть можливість відпочити від цього.

Судячи із попередніх прогнозів активності Сонця, протягом вересня не очікується магнітних бур. Про це повідомляє сайт meteoagent.

Як видно за календарем, практично весь місяць сила геомагнітних штормів не повинна перевищити позначки 2-3 бали — це дуже слабкі коливання, які зазвичай проходять непомітно для землян. Лише 14 вересня очікується шторм силою в 4 бали.

Але, як відомо, магнітною бурею вважаються коливання силою від 5 балів і вище, які вже здатні впливати на роботу електромереж та супутників, а також приносити мігрені та слабкість метеочутливим людям. Бурі такої сили у вересні не очікуються.

Календар магнітних бур на вересень 2023

Враховуйте, що це поки що лише попередні прогнози , і ближче до дат інформація може уточнюватися та змінюватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Україні цієї осені.