Именины 3 сентября: кого нужно поздравить в воскресенье

Практически у каждого найдется хоть один знакомый именинник

В воскресенье, 3 сентября, в 2023 году отмечается День предпринимателя в Украине, День нефтяника, День небоскреба.

В этот день также отмечается народный праздник Василиса Льняница (Фаддей Проповедник). А носители сразу семи мужских и женских имен празднуют в этот день свой День ангела.

Мужские именины 3 сентября

Александр, — греческое имя, что значит "тот, кто защищает". 3 сентября чтится мученик Александр.

Ибрагим, — это имя произошло от древнееврейского Авраам, что значит в переводе "отец народов". 3 сентября церковью почитается сразу несколько святых с таким именем: Авраамий Смоленский, Авраамий Печерский, Авраамий Палеостровский.

Игнат, — это латинское имя, которое по разным версиям может переводиться как "огненный" или "неизвестный".

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой".

Рафаэль, — имя библейского происхождения, что значит "Бог исцелил". 3 сентября чтится преподобный Рафаил Момчилович.

Женские именины 3 сентября

Марфа, — древнее еврейское имя, которое значит "хозяйка", "госпожа".

Марта, — многие считают, что это имя появилось как форма имени "Марфа", но также есть версии, что оно может трактоваться как "та, что родилась в марте" или "знаменитая". Однако покровительницами Март выступают святые Марфы и 3 сентября церковью почитается преподобная Марфа Дивеевская (Милюкова).

Как известно, в разные дни церковь почитает память разных святых и мучеников, — в те же дни отмечают свои именины люди, которые носят одно имя со святыми и родились незадолго до дня их памяти. Верят, что святые наблюдают за своими тезками с небес в течение их жизни и берегут их от бед и болезней.

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