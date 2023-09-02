Іменини 3 вересня: кого треба привітати у неділю

Практично у кожного знайдеться хоч один знайомий іменинник

У неділю, 3 вересня, у 2023 році відзначають День підприємця в Україні, День нафтовика, День хмарочоса.

Цього дня також відзначається народне свято Василиса Льняниця (Фаддій Проповідник). А носії одразу семи чоловічих та жіночих імен святкують цього дня свій День ангела.

Чоловічі іменини 3 вересня

Олександр, — грецьке ім’я, що означає "той, хто захищає". 3 вересня вшановується мученик Олександр.

Ібрагім, — це ім’я походить від давньоєврейського Авраама, що означає в перекладі "батько народів". 3 вересня церквою шанується одразу кілька святих із таким ім’ям: Авраамій Смоленський, Авраамій Печерський, Авраамій Палеостровський.

Гнат (Ігнатій), — це латинське ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "вогненний" або "невідомий".

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий".

Рафаель, — ім’я біблійного походження, що означає "Бог зцілив". 3 вересня вшановується преподобний Рафаїл Момчилович.

Жіночі іменини 3 вересня

Марфа, — давнє єврейське ім’я, яке означає "господиня", "пані".

Марта, — багато хто вважає, що це ім’я з’явилося як форма імені "Марфа", але також є версії, що воно може трактуватися як "та, що народилася в березні" або "знаменита". Проте покровительками Март виступають святі Марфи і 3 вересня церквою вшановується преподобна Марфа Дівєєвська (Мілюкова).

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять різних святих і мучеників, — у ті ж дні відзначають свої іменини люди, які носять одне ім’я зі святими та народилися незадовго до дня їхньої пам’яті. Вірять, що святі спостерігають за своїми тезками з небес протягом їхнього життя і бережуть їх від бід та хвороб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно засипати в раковину, щоб усунути всі неприємні запахи легко і швидко.