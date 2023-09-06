Именины 7 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в четверг

У многих могут найтись знакомые именинники в этот день

В четверг, 7 сентября, отмечается День военной разведки в Украине, Международный день чистого воздуха для голубого неба, Всемирный день уничтожения военной игрушки, День кружева, День салями.

Кроме того, в этот день отмечается и народный праздник Тит Листопадник (Тит Грибник). А носители сразу пяти имен в этот день празднуют свой День ангела.

Мужские именины 7 сентября

Варфоломей, — происходит от греческого "Бартоломаиос", что в свою очередь появилось от арамейского "сын Талмая". 7 сентября церковью чтится апостол Варфоломей (Нафанаил).

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — это имя считается немецким аналогом имени Владимир. Оно значит "славный властитель".

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 7 сентября почитается патриарх Константинопольский Иоанн Каппадокиец.

Женские именины 7 сентября не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать так, чтобы кошачий лоток больше никогда не вонял.